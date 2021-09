जम्मू: उधमपुर में सेना का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, दोनों पायलट घायल

Jammu And Kashmir

oi-Love Gaur

श्रीनगर, 21 सितंबर: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के पटनीटॉप इलाके के पास शिवगढ़ धार में मंगलवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना को लेकर सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह सेना का हेलीकॉप्टर था, जिसका पता लगाने के लिए एक टीम को इलाके में भेजा गया है, हालांकि घटनास्थल पर पहुंचने के लिए टीम को एक घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। वहीं भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में बताया गया कि इस हादसे में दोनों पायलट घायल हैं, जिन्हें निकाला जा रहा है।

पहाड़ी पर हादसे का शिकार

इधर, हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना को लेकर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने उधमपुर के पटनीटॉप इलाके के पास एक हेलीकॉप्टर के गिरने की सूचना दी है। हमने टीम को इलाके में भेज दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि हेलीकॉप्टर पहाड़ी पर हादसे का शिकार हुआ है।

Locals have reported a helicopter going down near Patnitop area of Udhampur. We have rushed the team to the area. Details awaited: J&K Police