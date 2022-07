जोधपुर जिले के लोगों ने 30 साल बाद ऐसा क्या किया जो आफत बनकर टूटी बारिश? जानिए वजह

Jaipur

जयपुर, 26 जुलाई। मानसून मेहरबान हो इसके लिए राजस्थान के जोधपुर जिले के बिराई गांव में 30 साल बाद देवी को खुश करने के लिए हवन किया गया। बिराई वो गांव है, जिसने जोधपुर शहर को पीने का पानी दिया। लेकिन बरसों से मानसून रूठा हुआ था तो यहाँ पानी की कमी हो गई। यहाँ बड़ा बाँध है, जहाँ से निकली नदी जोधपुर में आकर जोजरी नदी बन जाती है। इस इलाके में मिर्ची की पैदावार होती है। लेकिन पानी की कमी ने मिर्ची की फसल को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ कम पानी में पनपने वाली फसलों की बुवाई की जाती है। बिराई का बांध बरसों से खाली रहने लगा ने देवी को खुश करने का मानस बनाया।गांव वालों ने देवी की नाराजगी को भूजल की गिरावट वजह माना। ऐसे में गांव वालों ने देवी की आराधना करने का फैसला लिया। बारिश की कामना और देवी को खुश करने के लिए हवन किया। जब बारिश आई तो आफत बनकर टूट पड़ी। जोधपुर में बारिश आफत बन चुकी है। शहर के पुराने जानकार इसे देवी की पूजा से जोड़कर देख रहे हैं।

गांव वालों ने अनुष्ठान कर लगाए जयकारे

बिराई गांव के लोगों ने बाण माता के लिए विशेष अनुष्ठान किया और जयकारे लगाये। गांव की औरतों ने देवी की परिक्रमा और अरदास की। ताकि मानसून बरसे और खेतों में रौनक लौटे। साथ ही गांव वालों ने सामूहिक फैसला लिया कि अब पारम्परिक रिवाजों को फिर से अपनाया जायेगा। इससे ईश्वरीय प्रकोप से बचा जा सकेगा। ग्रामीण इन परिणामों के लिए सरकार को भी दोषी ठहराते हैं। जब जंगल काटेंगे और पानी रोकेंगे तो यही हाल होगा। यहाँ पहले भी मानसून रूठा तो 30 साल पहले अनुष्ठान हुआ। बताते हैं हवन की पूर्णाहुति के साथ ही बदल बरस पड़े और फिर बांध की चादर चलने लगी। ऐसी उम्मीद फिर से की जा रही है। ग्रामीणों का पारम्परिक तौर तरीकों की ओर लौटना दिलचस्प भी है।

जोधपुर में बारिश बन गई आफत

इसे देवीय कृपा कहेंगे या मानसून की मेहरबानी लेकिन जोधपुर में बारिश आफत बन गई। जोधपुर में जब बारिश आई तो ऐसी आई कि पूरे इलाके में पानी ही पानी हो गया। परकोटे के भीतर बेस जोधपुर में 30 ज्यादा कॉलोनियां जलमग्न हो गई। भीतरी इलाके में हर तरफ पानी की नदी सी बहने लग गई। दोपहिया वाहन और कारें नाव की तरह बहने लगी। सोमवार शाम से लेकर मंगलवार सुबह तक 118 एमएम से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। बारिश का दौर अभी भी जारी है। बारिश का कहर जोधपुर में जानलेवा साबित हुआ। खान के गड्डे में नहाने से चार बच्चों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। जोधपुर में भारी बारिश को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया है। शेखावत ने जोधपुर के लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है।

