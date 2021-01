नए कृषि कानूनों को केंद्र द्वारा वापस लिए जाने तक कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी-सीएम अशोक गहलोत

Jaipur

oi-Vishwanath Saini

जयपुर। देश में कृषि कानूनों का विरोध जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान का आंदोलन चल रहा है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को केंद्र द्वारा वापस लिए जाने तक कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया कि आंदोलनरत किसानों के साथ एकता से खड़ा होना है, जो इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस संघर्ष के हर कदम पर किसानों के साथ है और हम राजग (सरकार) द्वारा इन कानूनों को वापस लिए जाने तक यह लड़ाई जारी रखेंगे।

गहलोत ने कहा कि कांग्रेस किसानों के अधिकारों के लिए लड़ रही है और आज हमें किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है, ताकि राजग सरकार को तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य किया जा सके। वहीं, कृषि अधिकार दिवस के मौके पर कांग्रेस ने यहां राजभवन का सांकेतिक घेराव किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जयपुर के सिविल लाईंस फाटक पर धरना दिया। धरने में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी सहित राज्य सरकार के कई मंत्री व पार्टी के विधायक शामिल हुए।

Congress Party is fighting for the rights of our farmers. Today we need to stand together with our farmers and compel NDA govt to take back the farm laws.#SpeakUpForKisanAdhikar https://t.co/HIqDov49R6