राजस्थान में आज से स्कूलों में नौ से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू, सिलेबस में तीस फीसदी की कटौती

Jaipur

oi-Vishwanath Saini

जयपुर, 1 सितम्बर। राजस्थान में आज से सभी सरकारी व निजी स्कूलों में 9 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है। वहीं, शिक्षा विभाग एवं sop के द्वारा जारी की गई कोरोना एडवाइजरी की पूर्णतया पालना करवाने को लेकर भी निर्देशित किया गया है।

कोरोना महामारी का खौफ कम होने पर स्कूलों के साथ-साथ कोचिंग संस्थान भी अनलॉक होने लगे हैं। इनके अलावा एक से आठवीं तक की कक्षाओं के संचालन के बारे में भी जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा।

खास बात यह है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं के देखते हुए इस बार तय किया गया है कि कक्षा नौ से बाहरवीं तक में हर माह टेस्ट होंगे। साथ ही सिलेबस में तीस प्रतिशत की कटौती कर दी गई है।

Schools reopen in Rajasthan for classes 9 to 12, following COVID protocols; visuals from Mahatma Gandhi Govt School in Jaipur

"It feels great to be back in school after a long time. Now, we can interact with our teachers face to face," says a student pic.twitter.com/fTCWwOg25I