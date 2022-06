True Story: फ़िल्मी नहीं सच्ची कहानी, हेलीकाप्टर से गांव आना था तो घर से भाग गए स्कूली बच्चे

Jabalpur

oi-Kartik Agnihotri

जबलपुर, 12 जून: दो हीरो घर से भाग जाते है फिर मौज करते हुए कुछ सालों बाद हेलीकाप्टर से गांव लौटते है। जबलपुर के मझगंवा से दो नाबालिग बच्चों ने यूट्यूब पर सिनेमा का यही सीन देखा और घर से भाग गए। फ़िल्मी सीन की तरह बच्चों की इस कहानी को सुनकर हर कोई हैरान है। पुलिस ने बड़ी मशक्कत से दोनो बच्चों को भोपाल से दस्तयाब किया है। दोनों लड़के वहां एक होटल में काम करने लगे थे, बाद में होटल मालिक के सामने हेलीकाप्टर से अपने गांव जाने की जिद पर अड़ गए।

English summary

True story, not a film, if you want to come to the village by helicopter, the school children ran away from home