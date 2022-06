बाकी देश बूढ़े, चाइना को भी पछाड़ हमारा भारत दुनिया में सबसे यंग

Jabalpur

oi-Kartik Agnihotri

जबलपुर, 02 जून: दुनिया की कुल जनसँख्या में 18 फीसदी जनसँख्या युवाओं की है। युवाओं की सबसे ज्यादा जनसँख्या वाले देशों में भारत ही अव्वल हैं, जिसने चाइना के साथ बाकी देशों को भी पछाड़कर रखा हैं। अकेला भारत युवा है और बाकी देश बुढ़ापे में चले गए। यह कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। एमपी के जबलपुर में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा के 'यूथ कनेक्ट' प्रोग्राम को नड्डा संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवा मोर्चा से आह्वान किया कि 'भारत अब मांगने वाला देश नहीं है, अब देने वाला देश बन गया है' इसलिए अब मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भी कार्यशैली में देने वाली सोच शामिल करना होंगी।

English summary

The rest of the country is old, our India is the youngest in the world, surpassing China too.