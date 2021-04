चोरी का आरोपी निकला कोरोना पॉजीटिव, हथकड़ी लगाकर ले गए जांच करवाने

Jabalpur

oi-Vishwanath Saini

Jabalpur, Apr 13 : मध्य प्रदेश में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। राजधानी भोपाल और दूसरा सबसे बड़ा शहर इंदौर सर्वाधिक प्रभावित है। मध्यप्रदेश में दिन प्रति दिन कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है।

प्रदेश में पहली बार रविवार को रिकॉर्ड 5939 नए कोरोना मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 15 फीसदी हो गई। बीते दस दिन के भीतर मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है।

इस बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर में अजीब मामला सामने आया है। यहां की पुलिस ने चोरी के आरोप में दो युवकों को पकड़ा और उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद उनकी जांच करवाई, जिसमें एक आरोपी कोरोना पॉजीटिव निकला।

MP: Two youths, arrested in theft case in Jabalpur, made to walk together y'day after one of them tested COVID positive

"Got them tested after producing in Court & one's report came positive. Our vehicle broke down hence we had to take them to jail on foot," a GRP official said pic.twitter.com/tTqzjC4XQv