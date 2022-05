WATCH : शंकरलाल सोनी हैं जबलपुर के वाटरमैन, 26 साल से साइकिल पर लगा रहे चलती फिरती प्याऊ

Jabalpur

oi-Vishwanath Saini

जबलपुर, 6 मई। मिलिए इनसे। ये हैं 'वाटरमैन'। रियल नाम है शंकर लाल सोनी। जबलपुर के गली-चौराहों पर इन्हें लोगों को पानी पिलाते देखा जा सकता है। शंकरलाल सोनी की उम्र इस वक्त 68 साल है। उम्र के इस पड़ाव पर ये घर पर आराम करने की बजाय स्वेच्छा से पानी पिला रहे हैं।

#WATCH Shankarlal Soni, 'Waterman of Jabalpur' provides drinking water for free to people

I've been doing this for last 26 yrs. I carry 18 water storage bags along with water bottles. Each storage bag has about 5 ltr of water. I refill them thrice a day, he says.#MadhyaPradesh pic.twitter.com/MM3u9zuaBj