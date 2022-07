महाकौशल के जबलपुर में कांग्रेस बन रही किंग ! जानिए जीत-हार के अब तक के रुझान

Jabalpur

oi-Kartik Agnihotri

जबलपुर, 17 जुलाई: मप्र के नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान के कई नतीजे चौकाने वाले आ रहे है। महाकौशल अंचल के केंद्र बिंदु जबलपुर में कांग्रेस ने बीजेपी के किले में सेंध लगाई है। अब तक सामने आए रुझानों से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अन्नू का बीजेपी प्रत्याशी डॉ. जितेन्द्र जामदार से सीधा मुकाबला था। महाकौशल में अन्य नगर पालिकाओं में भाजपा-कांग्रेस के बीच स्थिति 50-50 नजर आ रही हैं।

English summary

Congress is becoming king in Jabalpur of Mahakaushal! Know the trends of victory and defeat so far