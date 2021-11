कोरोना के 'ओमिक्रॉन' वेरिएंट से विश्व बाजार में खलबली, WTO की महाबैठक स्थगित

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 27: कोरोना वायरस के 'ओमिक्रॉन' वेरिएंट ने वैश्विक बाजार में भी खलबली मचा दी है और अभी तक इस बात की कोई खबर नहीं है, कि वायरस का नया वेरिएंट कितने देशों में फैला है और ये कितना खतरनाक है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस के इस वेरिएंट को 'चिंताजनक' बताया है। वहीं, विश्व व्यापार संगठन यानि, डब्ल्यूटीओ ने 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच जिनेवा में होने वाली मंत्रिस्तरीय बैठक रद्द कर दी है।

English summary

The World Trade Organization has postponed the ministerial meeting to be held in Geneva due to the Omicron variant outbreak of the corona virus.