लंदन में विश्व का पहला पारदर्शी स्काई पुल लोगों के लिए खुला, नहाने के लिए उमड़ी भीड़, कीमत पर विवाद

लंदन, जून 06: पर्यटकों को लुभाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नये नये तरीके भी आजमाए जा रहे हैं और उसी कड़ी में विश्व का पहला पारदर्शी पुल भी पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। लंदन में लोगों के लिए खोला गया ये विश्व का पहला इतनी ऊंचाई पर बना पारदर्शी पुल है, जिसमें नहाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि, पुल के खुलने के साथ ही विवाद शुरू हो चुका है।

This is an 82-foot long transparent swimming pool in London. The Sky Pool is suspended 115 feet above ground between two buildings. So, would you take a dip in the sky-high swimming pool? https://t.co/TdNWkyI0y9 pic.twitter.com/Roh4W4eqmt

The world's first transparent and floating bridge has been opened to the public in London, but the bridge has come under controversy as soon as it opened.