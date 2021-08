दुनिया की सबसे छोटी बच्ची: पैदा हुई थी तो सेब जितना था वजन, 13 महीने बाद अस्पताल से घर पहुंची

International

सिंगापुर, 9 अगस्त: सिंगापुर के एक अस्पताल में एक मां ने वक्त से चार महीने पहले ही बेटी को जन्म दिया था। लेकिन, अच्छी खबर ये है कि वह बच्ची अब स्वस्थ है और एक साल से भी ज्यादा वक्त अस्पताल में गुजारने के बाद घर जा पाई है। 14 महीने पहले जब वह पैदा हुई थी, तब उसका वजन सिर्फ एक सेब के बराबर था। नर्स हैरान थीं, डॉक्टरों को यकीन नहीं हो पा रहा था। लेकिन, कोविड-19 के बावजूद उस मासूम ने जिंदगी के लिए जो जज्बा दिखाया, उसने अस्पताल के पूरे स्टाफ को उसे हर हाल में सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया। इसे कुदरत का करिश्मा कहा जाए या मेडिकल साइंस का चमत्कार, लेकिन हककीत ये है कि अब बच्ची तंदुरुस्त है और उसका वजन भी सही हो चुका है।

The world's smallest baby girl was born in Singapore, weighing just as much as an apple, discharged from the hospital after 13 months