डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया की नाक में किया दम, अमेरिका और चीन में नई लहर से कहर, फिर मचेगा हाहाकार?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अगस्त 06: कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर दिया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जो भी नये मामले सामने आ रहे हैं, उनमें 80 प्रतिशत से ज्यादा डेल्टा वेरिएंट के हैं और अमेरिका-चीन जैसे देशों की हालत फिर से खराब होने लगी है। अलग अलग देश संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यात्रा को प्रतिबंधित कर रहे हैं और अलग अलग प्रतिबंधों को लागू कर रहे है। कोरोना वायरस से अब तक बचे रहने वाले चीन के कम से कम 31 प्रांतों में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है।

आर्कटिक के पिघलते बर्फ से निकल सकते हैं हजारों जानलेवा वायरस, दुनिया में मचने वाली है तबाही?

English summary

What is the world's reaction to the corona virus? How are the US, China and European countries fighting against the Delta variant?