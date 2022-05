उत्तर कोरिया में कोरोना का भयानक मंजर, WHO ने जताई चिंता

International

प्योंगयांग, 18 मई: नॉर्थ कोरिया में कोरोना महामारी विकराल रूप लेता जा रहा है। देश में अब तक 17 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदहानोम गेब्रेयेसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने नॉर्थ कोरिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि, विश्व के कई देशों में कोविड-19 के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग और परीक्षण में आए गिरावट के कारण यह जानना कठिन हो रहा है कि यह कैसे उत्परिवर्तित (Mutating) हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में, WHO के छह क्षेत्रों में से चार में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने जिनेवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि, WHO देश में कोरोना के और अधिक फैलने और बाद की स्थिति को लेकर वे काफी चिंतित हैं। उन्होंने चिंता की एक बड़ी वजह यह बताई की नार्थ कोरिया जैसे देश में अधिकांश लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है, जिसके कारण मरीजों में मौत का खतरा काफी बढ़ जाता है।

टेंशन में दुनिया

इधर, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तानाशाह किम जोंग उन ने भी चिंता जताते हुए इसे एक बड़ी आपदा बताया है। बता दें कि, उत्तर कोरिया में कोरोना का ये मंजर दुनियाभर के लिए टेंशन बन गया है। क्योंकि यहां की स्वास्थ्य सुविधा बेहद ही खराब है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों के कोरोना महामारी की चपेट में आने की संभावना जताई जा रही है।

दवाओं की तुरंत आपूर्ति जरूरी

विशेषज्ञों का मानना है कि नॉर्थ कोरिया को टीकों, दवाओं और अन्य चिकित्सा आपूर्ति के बाहरी शिपमेंट तुरंत प्राप्त नहीं होते हैं तो देश को भारी मौत का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना के 17 लाख से अधिक मामले सामने आए है। पिछले एक हफ्ते में 2 लाख 32 हजार से अधिक लोगों में बुखार की शिकायतें मिलीं और छह मरीजों की मौत हो गई।

