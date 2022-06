World food crisis:किन देशों में हालात ज्यादा खराब, कितनी बढ़ गई हैं कीमतें ? सबकुछ जानिए

International

नई दिल्ली, 16 जून: दुनिया में खाद्य संकट की वजह से स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच जारी घमासान है, जिसके खत्म होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इस युद्ध की वजह से खाद्य पदार्थों की सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है और जो देश बाहर से आने वाले अनाज खाकर जिंदा हैं, उनकी हालात बहुत ही खराब होने लगी है। वैश्विक खाद्य संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले एक साल में इसके दाम में कम से कम 30% की बढ़ोतरी हो गई है।

global food crisis, the situation in some poor countries of the world has become very bad. More than 20 million tons of grain are lying in Ukraine's warehouses and containers