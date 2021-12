सैन्य अड्डों से पूरी दुनिया को घेरना चाहता था चीन, लेकिन जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का बुलबुला फूटा

International

oi-Abhijat Shekhar

हांगकांग, दिसंबर 14: बार-बार दावे किए जा रहे हैं कि चीन दुनियाभर में सैन्य ठिकानों का निर्माण कर रहा है, या सैन्य ठिकानों के निर्माण के लिए जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक सिर्फ चीन एक ही सैन्य ठिकाना बनाने में कामयाब हो पाया है, जबकि प्रोपेगेंडा के अलावा चीन और कुछ नहीं कर पा रहा है। लिहाजा सवाल अब ये उठ रहे हैं, कि क्या चीन को अब कोई और देश सैन्य ठिकानों के निर्माण के लिए जगह देने के लिए तैयार नहीं है? क्या चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ दुनिया खड़ी हो गई है?

English summary

The world has now turned against China and Xi Jinping, who dreams of building a military base all over the world, has suffered a setback.