क्या धरती को निगल जाएगा सूरज? बड़ी अनहोनी की आशंका ने वैज्ञानिकों को डराया

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 21: हमारे सौरमंडल को सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है और इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन का उदय संभव हो पाया। प्राचीन काल से ही पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में लोग सूर्य को देवता के रूप में पूजते रहे हैं। अब वैज्ञानिकों को डर है कि आज से अरबों साल बाद सूर्य का अंत हमारी पृथ्वी को पूरी तरह से खत्म कर देगा और सौर मंडल में सबसे खराब जगह में बदल देगा। इस दौरान सूर्य का आकार इतना बढ़ जाएगा कि वह बुध, शुक्र और यहां तक कि हमारी पृथ्वी को भी खा जाएगा।

English summary

Will the size of the sun increase so much that one day it will eat our earth? scared scientists