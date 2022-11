ट्विटर पर फिर से वापसी करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प? एलन मस्क ने सवाल का दिया रोचक जवाब

International

oi-Sanjay Kumar Jha

क्या ट्रम्प ट्वीटर प्लेटफॉर्म पर वापसी करने जा रहे हैं? एलन मस्क द्वारा ट्विटर खरीदने की चर्चा जब शुरू ही हुई थी तभी से यह सवाल चर्चा में रहा है कि क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्विटर पर कब लौटेंगे? अब जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया तब इस सवाल की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। जाहिर है कि एलन मस्क को भी हर दिन इस सवाल से जूझना पड़ता रहा होगा कि ट्रम्प की वापसी कब हो रही है। अब जाकर पहली बार एलन मस्क ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है बेहद रोचक जवाब दिया है।

If I had a dollar for every time someone asked me if Trump is coming back on this platform, Twitter would be minting money!