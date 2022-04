यूक्रेन युद्ध के बाद हथियारों का नया बाजार बन पाएगा चीन? कई देशों के साथ कर सकता है रक्षा समझौते

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 20: यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने चीन के हथियार बाजार को नये पंख लगा दिए हैं और ड्रैगन यूक्रेन युद्ध की आपदा में अपने लिए बेहतरीन अवसर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है और रिपोर्ट है कि, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद चीन के हथियार बाजार में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है और चीन कई देशों के साथ हथियार समझौता कर सकता है।

