पाकिस्तान में विधवा हिंदू महिला के साथ हैवानियत! रेप किया, गला काटा और फिर खाल तक खींच डाली

कृष्णा कुमारी ने कहा कि दया भेल नाम की 40 साल की विधवा की बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव बहुत बुरी हालत में मिला। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया और दरिंदों ने पूरे सिर की खाल उतार दी।

Image: Twitter/@JiyalaAmarlal

पाकिस्तान में हिंदू महिला संग क्रूरता की एक और घटना प्रकाश में आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक हिन्दू महिला का सामूहिक बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई। इतना ही पहचान छिपाने की नीयत से उसका सिर काट लिया गया। इस दौरान महिला के शव के कई टुकड़ किए गए और उसकी लाश को खेत में फेंक दिया गया। यह घटना पाकिस्तान के सिंध प्रांत की है।

कृष्णा कुमारी ने जताई नाराजगी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंझोरो कस्बे में एक 40 वर्षीय हिन्दू महिला के साथ ये हैविनियत की गई है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सीनेटर कृष्णा कुमारी ने अपने आधिकारिक ट्वीट में लिखा, "दया भेल नाम की 40 साल की विधवा की बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव बहुत बुरी हालत में मिला। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया और दरिंदों ने पूरे सिर की खाल उतार दी। उसके गांव का दौरा किया सिंझोरो और शाहपुरचाकर से भी पुलिस की टीमें पहुंचीं हैं।"

Dated 28/12/22

40-year-old Daya Bheel suddenly disappeared from agri field yesterday near Sinjhoro.Her dead body was found in a very bad condition in mustard field.Her head was separated from the body and the flesh of the whole head had been cut off by the beasts.

1/3@KeshooBai