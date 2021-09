25 मंत्रालयों के साथ सरकार बनाएगा तालिबान, इन वजहों से सरकार के ऐलान में हो रही है देरी

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 04: तालिबान के सुत्रों ने पहले दावा किया था कि जुम्मे की नमाज के बाद अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान किया जाएगा, लेकिन शुक्रवार को तालिबान की नई सरकार की घोषणा नहीं हो पाई। अब आज तालिबान के अफगानिस्तान में अपनी 'नई सरकार' की घोषणा करने की संभावना है। लेकिन, 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद आखिर अब तक तालिबान अफगानिस्तान में सरकार क्यों नहीं बना पाया है?

The Taliban may have captured Kabul, but what are the reasons why the Taliban seems unable to form a government in Afghanistan.