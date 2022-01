प्रेमी जोड़ों के लिए सऊदी अरब में कोरोना महामारी खुशियों की सौगात क्यों है ? जानिए

International

रियाद, 31 जनवरी: सऊदी अरब समेत खाड़ी के कई देशों में शादियों पर इतना ज्यादा खर्च होता है कि कई प्रेमी युगलों के लिए इस बंधन में बंध पाना मुश्किल रहता है। हम शाही सऊदी शादी या मध्यमवर्गीय सऊदी शादी की भी बात नहीं कर रहे। सामान्य से सामान्य लोगों को वहां शादियों में इतना ज्यादा खर्च होता है, जिसकी भरपाई में जीवन के कई दशक निकल जाते हैं। कई लोग हैं जो शादियों का खर्च चुकाने के लिए दिन में नौकरी और बाकी टाइम टैक्सी चलाकर बैंक का लोन चुका रहे हैं। लेकिन, कोरोना महामारी ने ऐसे लोगों की जिंदगी ही बदल दी है। शादियों पर होने वाला उनका खर्च घटकर 90% से भी कम हो गया है और महामारी के दौरान शादियों की संख्या भी बढ़ गई है। यानी जो लोग खर्च के डर से बिना शादी के काम चला रहे थे, उन्हें भी अब वैवाहिक बंधन में बंध जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।

Due to the Covid pandemic in Saudi Arabia, the cost of weddings has come down, the dream of the loving couple has started coming true