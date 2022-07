क्यों मधुमक्खियों के सफाए में जुटा है ये देश? करोड़ों डॉलर के शहद कारोबार पर संकट,फसलें भी होंगी चौपट!

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 4 जुलाई: ऑस्ट्रेलिया में मधुमक्खियों का सफाया अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 60 लाख से ज्यादा मधुमक्खियों का खात्मा किया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया में शहद का कारोबार करोड़ों डॉलर का है, ऐसे में उसपर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऊपर से मधुमक्खियों की संख्या घटने से महंगी फसलों के भी चौपट होने की आशंका पैदा हो गई है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है,जब यूक्रेन संकट की वजह से ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के चलते कृषि उद्योग पहले से ही भारी दबाव में है। लेकिन, ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों का कहना है कि मधुमक्खियों को मारने के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है।

English summary

There is a campaign to eradicate bees in Australia. More than 60 lakh bees have been exterminated so far