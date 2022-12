WHO ने कोरोना को लेकर फिर चेताया, कहा- इमरजेंसी फेज तो खत्म हो गया है लेकिन अभी भी आ सकता है नया वैरिएंट

डब्ल्यूएचओ के चीफ टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने कहा पिछले हफ्ते एक साल हुआ जब हमने ओमिक्रॉन को कोविड -19 महामारी का नया वैरिएंट बताया था। तब से ये दुनियाभर के कई देशों में फैला और डेल्टा वैरिएंट से अधिक खतरनाक साबित हुआ।

WHO On Covid-19: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि हम ये अनुमान लगा सकते है कि दुनिया की 90 प्रतिशत आबादी में कोरोना वायरस का कुछ प्रतिरोध है। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। अभी भी नया कोविड-19 का नया वैरिएंट फिर से उभर सकता है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने कहा कि हमें अब भी पहले की तरह ही सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई नया वैरिएंट ओमिक्रॉन जैसा आए।

टेड्रोस ने कहा, ''अब हम ये कह सकते हैं कि महामारी का इमरजेंसी फेज (आपातकालीन चरण) खत्म हो गया है लेकिन हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, जहां चिंता मुक्त होकर रहा जाए।''

WHO on Covid-19 Says emergency phase of the pandemic is over but we are not there yet