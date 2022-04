राजनीति का नौसिखिया, जो दिग्गजों को धूल चटा दोबारा बना फ्रांस का राष्ट्रपति, जानिए कौन हैं इमैनुएल मैक्रों?

International

oi-Abhijat Shekhar

पेरिस, अप्रैल 25: राजनीति में अकसर कहा भी जाता है और देखा भी जाता है, कि एक शख्स अचानक आता है और जमे हुए राजनीतिक दिग्गजों की सियासत को अपनी तूफान से उखाड़ फेंकता है। ऐसे ही एक नेता हैं इमैनुएल मैक्रों... जो दोबारा फ्रांस के राष्ट्रपति चुन लिए गये हैं और जिन्होंने लगातार दूसरी बार चुनाव में फ्रांस के दिग्गत राजनेताओं को धूल चटा दी है। आखिर फ्रांस की राजनीति में इमैनुएल मैक्रों कैसे बने अपराजेय नेता और उन्होंने कैसे परंपरागत राजनीति की जड़ें हिला दी हैं...आइये जानते हैं।

English summary

A novice young man of politics...who defeated the veterans in the political arena and became the President of France again. Know who is Emmanuel Macron..