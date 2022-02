कौन हैं Elon Musk की नई गर्लफ्रेंड नताशा? 23 साल छोटी लड़की से खरबपति कारोबारी ने बनाए संबंध

International

वॉशिंगटन, फरवरी 21: दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने पिछले साल मार्च में अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया था और अब फरवरी महीने में एलन मस्क की नई गर्लफ्रेंड दुनिया के सामने आ चुकी हैं। एलन मस्क महज 6 महीने के अंदर फिर से रिलेशनशिप में आ चुके हैं, लेकिन इस बार जो लड़की उनकी जिंदगी में आई हैं, वो खरबपति कारोबारी एलन मस्क से 23 साल छोटी हैं। आईये जानते हैं, कौन हैं एलन मस्क की नई गर्लफ्रेंड और कैसे शुरू हुआ दोनों का अफेयर?

Who is Elon Musk's new girlfriend Natasha and how did billionaire businessman Elon Musk get into an affair with a girl 23 years younger than him?