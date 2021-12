हिंदी से ग्रेजुएट, बाइडेन के विश्वासपात्र, जानिए कौन हैं एरिक गार्सेटी, जो भारत में होंगे अमेरिका के नये दूत

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 15: 'अगर मुझे भारत में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया जाता है, तो मैं भारत को मिलने वाला अमेरिकी मदद दोगुना कर दूंगा'। ये बयान दिया है एरिक माइकल गार्सेटी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विश्वासपात्र हैं, और जिन्हें भारत में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया जा सकता है। एरिक माइकल गार्सेटी ने भारत को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं और उनके इरादे से साफ जाहिर होता है, कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे और अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो सकता है।

English summary

Who is Eric Michael Garcetti, a confidant of US President Joe Biden, who could be America's new envoy to India, who said that India is surrounded by difficult neighbours.