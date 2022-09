चीन का एजेंट Twitter में काम कर रहा, यूजर्स का पर्सनल डेटा खतरे में! जेटको का बड़ा खुलासा

International

न्यूयॉर्क, 14 सितंबर : ट्विटर के पूर्व सुरक्षा प्रमुख पीटर एम जेटको (Whistleblower Peiter Mudge Zatko) ने अमेरिकी संसद के समक्ष कंपनी को लेकर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने संसद को बताया कि, ट्विटर के पेरोल पर चीन की खुफिया विभाग से कम से कम एक एजेंट काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि, कंपनी ने जानबूझकर भारत को कंपनी रोस्टर में एजेंटों को जोड़ने की अनुमति दी। उन्होंने आरोप लगाया कि, संभावित तौर से कंपनी ने ऐसा करके उन देशों को यूजर्स के संवेदनशील डेटा तक पहुंच प्रदान की।

English summary

Twitter’s former security chief told Congress Tuesday there was “at least one agent” from China’s intelligence service on Twitter’s payroll and that the company knowingly allowed India to add agents to the company roster as well, potentially giving those nations access to sensitive data about users.