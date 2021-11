अमेरिका से नहीं डरी मोदी सरकार, भारत पर प्रतिबंध लगाएंगे राष्ट्रपति बाइडेन तो क्या होगा असर?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, नवंबर 16: अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए भारत सरकार ने रूस के साथ एस-400 मिसाइल सौदा को खत्म नहीं किया और अब रूस ने एस-400 मिसाइलों की खेप की डिलीवरी भारत में देनी भी शुरू कर दी है। मोदी सरकार ने अमेरिकी प्रतिबंध की एक पल के लिए भी परवाह नहीं की और भारत की सुरक्षा को मजबूत करने पर ही अपना ध्यान लगाए रखा। लेकिन, सवाल ये है कि, अगर बाइडेन सरकार भारत के खिलाफ कदम उठाते हुए प्रतिबंध लगाती है, तो फिर क्या होगा? भारत के पास अमेरिकी प्रतिबंधों का जबाव क्या होगा?

English summary

The concern of US sanctions on India is now looming, so if America imposes sanctions on India, what will be its effect?