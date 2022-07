रुपये को गिरने से बचाने के लिए मोदी सरकार और RBI ने क्या कदम उठाए हैं? कहां है दिक्कत, जानिए

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 17: डॉलर के मुकाबले रुपये का पतन लगातार जारी है और सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि, केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए कदम उठा रहे हैं, ताकि डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्यह्रास सुचारू और क्रमिक हो। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि, सिर्फ भारतीय रुपया ही नहीं, दुनिया के तमाम करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुए हैं और अन्य मुद्राओं के मुकाबले डॉलर मजबूत हुआ है और सिर्फ रुपया ही एकमात्र करेंसी नहीं है, जो कमजोर हुआ है, लिहाजा, ऐसी बात नहीं है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ कोई समस्या है।

