चीन के अचानक सिकुड़ने का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? भारत कैसे बन जाएगा शक्ति का महाकेन्द्र?

बीजिंग, मई 31: दुनिया का सबसे बड़ा देश सिकुड़ने वाला है। चीन में दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा है। चार असाधारण दशकों के बाद चीन की आबादी 66 करोड़ से बढ़कर एक अरब 40 करोड़ हो चुकी है, लेकिन इस साल 1959-1961 के खतरनाक अकाल के बाद पहली बार चीन की आबादी में अचानक से भारी कमी आ गई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, चीन की जनसंख्या 2021 में एक अरब 41 करोड़ थी 12 लाख 212 थी और साल 2021 में चीन की जनसंख्या में सिर्फ 4 लाख 80 हजार की बढ़ोतरी हुई, जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को हिला कर रख दिया है।

China's dwindling population is shrinking continuously and how will India become the new center of power by displacing China in the next few decades?