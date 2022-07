बवंडर में फंसे इस 'भूतिया जहाज' का क्या राज है, कौन छोड़ गया लावारिस ? भारत के पड़ोसी से है कनेक्शन!

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नाम पेन्ह (कंबोडिया), 15 जुलाई: कंबोडिया के समुद्र तट पर समंदर की तूफानी लहरों के बीच लगभग मलबे में तब्दील एक विशाल जहाज कई दिनों तक लावारिस पड़ा रहा। कंबोडियाई कोस्टगार्ड के कई घंटों की मेहनत के बाद सुराग के नाम पर सिर्फ चट्टानों पर तीन लाइफ जैकेट मिले थे। इलाके के सारे जहाजों को अलर्ट किया गया था कि कोई भी क्रू समंदर में किसी भी स्थिति में नजर पड़े तो फौरन उसकी सूचना दी जाए। क्योंकि, कहीं ना कहीं शक था कि यह 'भूतिया जहाज' चीन का हो सकता है और उसी के नागरिकों का इस घटना के पीछे हाथ है।

A huge Chinese ship was lying abandoned for several days amidst the stormy waves of the sea on the coast of Cambodia, all four of its sailors were safe