चुटकी बजाते ही पटना से पेरिस पहुंच जाएगा इंसान, जानिए वह तकनीक जिसके लिए मिला 2022 का नोबेल

oi-Sanjay Kumar Jha

नई दिल्ली, 04 अक्टूबरः वर्ष 2022 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस बार संयुक्त रूप से एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर को यह पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों ने क्वांटम एंटेंगलमेंट पर अलग-अलग प्रयोग किए हैं। इस वर्ष के विजेताओं ने एंगेज्ड क्वांटम अवस्थाओं का पता लगाया है, और उनके प्रयोगों ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में वर्तमान में चल रही क्रांति की नींव रखी है। पुरस्कार देते हुए नोबेल समिति ने कहा, "इन वैज्ञानिकों के परिणामों ने क्वांटम सूचना के आधार पर नई तकनीक के लिए रास्ता साफ किया है।"

The Royal Swedish Academy of Sciences on Tuesday announced the winners of the 2022 Nobel Prize in Physics. award was given to Alain Aspect, John Clauser, and Anton Zeilinger for their work in quantum physics.