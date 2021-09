Havana Syndrome क्या है ? भारत यात्रा पर आए CIA अफसर में लक्षण मिलने की रिपोर्ट

International

वॉशिंगटन, 21 सितंबर: अमेरिकी रिपोर्ट की मानें तो हवाना सिंड्रोम अमेरिकी अफसरों का पीछा करते-करते भारत तक दस्तक दे चुका है। अमेरिकी एजेंसियों की ओर से दावा किया गया है कि हाल ही में भारत यात्रा पर आए अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के एक अधिकारी पर भारत में हवाना सिंड्रोम से निशाना बनाने की कोशिश हुई थी। बता दें कि यह एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी बताई जाती है, जो अबतक अमेरिकी अधिकारियों और राजनयिकों या उनके परिवार वालों को ही अपनी चपेट में लेता है। इसको लेकर शक की सूई तो कई ओर उठ चुकी है, लेकिन अभी तक इसके कारणों के बारे में ठोस तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सका है।

English summary

Havana syndrome: Recently, an officer of the US Intelligence Agency, who visited India, has suffered from it, know everything about it