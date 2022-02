ये कैसा दुर्भाग्य है! अफगानिस्तान से जान बचाकर यूक्रेन आए परिवार पर अब क्या गुजर रही है, जानिए...

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मेडिका (पोलैंड), 28 फरवरी: यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद एक से बढ़कर एक दर्द भरी कहानियां सामने आ रही हैं। इस समय जो लोग यूक्रेन में अपना सबकुछ छोड़कर शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में जाने को मजबूर हुए हैं, उनकी आपबीती सुनकर किसी का भी कलेजा पसीज जाएगा। अजमल रहमानी का परिवार भी उन्हीं बदकिस्मतों में शामिल है। पिछले साल से उनके परिवार पर जो बीत रही है, उसे चंद शब्दों में बयां करना असंभव है। वो एक युद्ध छोड़कर बेहतर जीवन के लिए छोटे-छोटे बच्चों के साथ यूक्रेन आकर बसे थे। लेकिन, आज रूसी हमले की वजह से उन्हें यहां से भी बेघर होना पड़ गया है।

English summary

Ukraine War:A family who took refuge in Ukraine from Afghanistan is once again homeless, Ajmal Rahmani, a NATO worker in Kabul, has now arrived in Poland as a refugee with his family