कमजोर La Nina ने मौसम वैज्ञानिकों की बढ़ाई चिंता, भारत पर क्या असर होगा ? जानिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 10 सितंबर: विश्व मौसम संगठन ने इस साल कमजोर ला नीना के असर को लेकर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इसकी वजह से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में ठंड में भी औसत से ज्यादा तापमान महसूस हो सकता है और दुनियाभर के कई इलाकों को औसत से ज्यादा बारिश का भी सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मौसम से जुड़ी घटनाओं और उसके पैटर्न में तेजी से आ रहे बदलावों के पीछे जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा कारण है, जिसके लिए इंसान खुद जिम्मेदार है। गौरतलब है कि इस साल मानसून के दौरान दुनियाभर में कई जगह पर मौसम की असामान्य स्थिति देखने को मिली है। कहीं भयानक गर्मी के चलते जंगलों में आग लग गई तो कहीं बहुत ज्यादा बारिश ने तबाही मचा दिया।

English summary

The WMO has predicted a weak La Nia this year, due to which the temperature in the northern hemisphere is going to be above average for the next three months.