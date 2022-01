'हमने सुपरपॉवर अमेरिका को धूल चटाई', अफगानिस्तान में तालिबान ने लगाई जीत की विशाल प्रदर्शनी

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, जनवरी 04: करीब 21 सालों के बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने का जश्न तालिबान अभी भी मना रहा है और अफगानिस्तान फतह को लेकर विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। तालिबान ने अपने लड़ाकों के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें पूर्व अमेरिकी सैन्य अड्डे से अमेरिका को हराने का ऐलान किया गया है।

English summary

The Taliban have put up an exhibition of their victories across Afghanistan, showing how the Taliban have crushed the world's biggest power.