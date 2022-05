जब दुनिया ने छोड़ा साथ, तब बेटी ने थामा हाथ, यूक्रेन में ‘फंसे’ पुतिन, तो मारिया ने ऐसे संभाला मोर्चा!

International

oi-Artesh Kumar

मास्को, 20 मई : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बड़ी बेटी मारिया वोरोत्सोवा (37) एक गुप्त सोशल मीडिया अकाउंट से अपने पिता का बचाव कर रही हैं। उन्होंने टेलिग्राम पर अपने गुप्त सोशल अकाउंट पर बताया कि पश्चिम देश रूस को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिशों में जुटा हुआ है। उन्होंने टेलीग्राम पर अकाउंट के माध्यम से विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के समूह को पोस्ट भेजकर अपने आलोचकों पर हमला किया। जानकारी के मुताबिक पुतिन की बेटी मारिया 'Maria V' के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट चलाती हैं।

जंग में पिता का साथ दे रही है बेटी

रूस और यूक्रेन के बीच जंग(Russia-Ukraine War) चल रही है. यूक्रेन बर्बाद तो हो ही रहा है, लेकिन रूस को भी काफी नुकसान हो रहा है. इस जंग के ऐलान के बाद से रूस को ज्यादातर देशों का आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध झेलना पड़ रहा है. जानकारों की माने तो पुतिन अपने परिवार को लेकर काफी सजग रहते हैं। इससे पहले पुतिन ने अपनी बड़ी बेटी डॉ. मारिया वोरन्तसोवा को उनके जन्मदिन पर विदेश यात्रा से रोक दिया था. खबरों की माने तो पुतिन को डर है कि अगर उनकी बेटी कहीं भी बाहर गई तो वापस रूस नहीं लौटेंगी.

डॉक्टर हैं मारिया

मारिया का जन्म 1985 में हुआ. मारिया ने सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी की पढ़ाई की, उसके बाद मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी की डिग्री भी ली. वे रूस के जेनेटिक रिसर्च प्रोग्राम पर का नेतृत्व भी करती हैं. वर्तमान में क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति भवन में काम करती हैं. उन्हें मारिया फासेन के नाम से भी जाना जाता है।

जेलेंस्की से प्यार करती है पुतिन की बेटी

वहीं, यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी कैटरीना तिखोनोवा जर्मनी के एक बैले डांसर इगोर जेलेंस्की से प्यार करती हैं। बता दें कि, इगोर जेलेंस्की का राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से कोई संबंध नहीं है, बस दोनों के उपनाम एक जैसे हैं। खबरों की माने तो 2018 और 2019 के बीच, पुतिन की बेटी ने 50 से अधिक बार म्यूनिख के लिए उड़ान भरी थी। हर बार, कैटरीना ने पुतिन की अपनी राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा के कर्मचारियों की कंपनी में सरकारी चार्टर्ड विमानों से उड़ान भरी।

ये भी पढ़ें : 'जेलेंस्की' के प्रेम में कैद है पुतिन की बेटी कैटरीना, 5 सालों से चल रहा अफेयर, 2 वर्षों में की 50 बार मुलाकात

English summary

President Putin’s eldest daughter has defended her father’s war in Ukraine and attacked his critics in messages said to have been posted on a university alumni group.