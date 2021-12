अब इराक से 'मुंह छिपाकर' भागेगा अमेरिका! तालिबान की तरह ईरानी विद्रोहियों की भी जंग में जीत?

International

वॉशिंगटन/बगदाद, दिसंबर 11: अफगानिस्तान से नजरें चुराकर 'भागने' वाला अमेरिका अब इराक से भी 'मुंह छिपाकर' निकलने की तैयारी में है। अमेरिका के मध्य-पूर्व के शीर्ष कमांडर ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आने वाले वक्त में इराक में सिर्फ 2500 सैनिकों को ही रखेगा और बाकी सैनिक इराक से बाहर निकल जाएंगे। वहीं, अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि, ईरान समर्थित मिलिशिया अमेरिकी सैनिकों पर हमले की संख्या को तेजी के साथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जोर देते हुए कहा कि, अमेरिका अपनी सेना को इराक से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।

America's top commander in the Middle East, Frank McKenzie, has said that America will keep only 2500 soldiers in Iraq, after which questions are being raised, will America hide its face from Iraq?