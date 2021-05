ओलंपिक से पहले जापान को बड़ा झटका, अमेरिका ने खतरनाक लिस्ट में डाला, यात्रियों को जापान-श्रीलंका जाने से रोका

International

वॉशिंगटन, मई 25: कोरोना वायरस के दूसरे लहर को देखते हुए अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है और कहा है कि विश्व के कुछ देशों की यात्रा करना अभी खतरनाक होगा। अमेरिका ने इस लिस्ट में जापान और श्रीलंका को रखा है। अमेरिका ने भारत पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है और अब अमेरिका ने जापान और श्रीलंका को भी रेड लिस्ट में डाल दिया है।

जापान और श्रीलंका के लिए चेतावनी

अमेरिका ने जापान और श्रीलंका में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए जापान और श्रीलंका जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइदरी में कहा गया है कि 'कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस हफ्ते ट्रैवल एडवाइजरी में कुछ संशोधन किए गये हैं, जिसके तहत अभी यूएस नागरिकों को सलाह दी जाती है कि अभी वो श्रीलंका और जापान की यात्रा ना करें।' इसके साथ ही अमेरिका की डिजीज कंट्रोल प्रिवेंन्शन यानि सीडीसी ने भी कहा है कि 'अमेरिकन सरकार द्वारा जारी नये अलर्ट को मानते हुए अभी अमेरिकन नागरिकों को श्रीलंका और जापान की यात्रा से बचनी चाहिए। और अगर किसी को इन दोनों देशों की यात्रा करनी ही हो तो वो पहले वैक्सीन ले लें। क्योंकि, वर्तमानम में जो जापान में हालात हैं, वो वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके लोगों के लिए भी खतरनाक है।'

जापान में ओलंपिक को झटका !

जापान में ओलंपिक गेम से ठीक पहले कोरोना वायरस का दूसरा लहर काफी खतरनाक स्थित में है जिसकी वजह से अलग अलग देश जापान में ट्रैवर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। जापान में इसी साल जुलाई में ओलंपिक गेम होना है और जापान में अभी भी लॉकडाउन है। साथ ही जापान के कई शहरों में इमरजेंसी लगाई गई है। जापान सरकार अभी भी कह रही है कि वो ओलंपिक का आयोजन करवाएगी लेकिन कई देशों ने जापान की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में अभी तक 7 लाख 14 हजार 274 लोग कोविड 19 पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 12 हजार 236 लोगों की जान जा चुकी है।

The US has forbidden its citizens to visit Japan and Sri Lanka. This is a major setback for Japan before the July Olympics.