अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण, रूस और चीन में बढ़ी हलचल, जानें खासियत

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, सितंबर 28: अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर चीन और रूस को टेंशन में डाल दिया है। अमेरिका ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उसकी रफ्तार साउंड की रफ्तार से पांच गुना ज्यादा है। अमेरिका डिफेंस सिस्टम के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। 2013 से इस रेंज की मिसाइल के लिए अमेरिका लगातार काम कर रहा था और अब हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट हो गया है।

चीन ने बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा एक्सप्रेस-वे, निशाने पर उत्तराखंड-अरूणाचल, बड़े खतरे का बजा अलार्म!

English summary

America has successfully test-fired a hypersonic missile. America has said that it has made this weapon to protect itself and its allies.