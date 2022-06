अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा 'तानाशाह', फिर करेगा परमाणु परीक्षण, अमेरिका हुआ चौकन्ना

International

सियोल, 03, जून : अमेरिका के विशेष दूत सुंग किम ने कहा कि अमेरिका अपने दक्षिण कोरियाई और जापानी सहयोगियों के साथ मिलकर प्योंगयांग के संभावित परमाणु परीक्षण से पैदा होने वाली सभी आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारी कर रहा है।

Officials from the United States, South Korea, and Japan met in Seoul on Friday to prepare for “all contingencies” amid signs North Korea is preparing to conduct a nuclear test for the first time since 2017.