यूक्रेन युद्ध के बीच ताइवान पर भी हमले की आशंका? हलचल तेज, अमेरिका ने उठाए इमरजेंसी कदम

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/ताइपे, मार्च 01: यूक्रेन युद्ध के बीच क्या चीन भी ताइवान पर हमला करने वाला है और जिस तरह से रूस ने यूक्रेन को निशाना बनाया है, क्या उसी तरह से शी जिनपिंग भी ताइवान के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरूआत करने वाले हैं। इस बात की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है और ताइवान में हलचल काफी बढ़ गई है। जिसे देखते हुए अमेरिक ने अपने पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को फौरन ताइवान भेजा है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि, एक और युद्ध की शुरूआत हो सकती है।

English summary

In the midst of the Ukraine crisis, the fear of Russian invasion of Taiwan has increased significantly, in view of which the US has sent its former senior defense officials to Taiwan.