यूक्रेन पर UNGA में रूस को स्पष्ट संदेश, मास्को सीमाएं नहीं बदल सकता, बाइडेन ने निंदा प्रस्ताव की तारीफ की

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तारीफ की है। इस प्रस्ताव में यूक्रेन के चार इलाकों को रूस में मिलाने की कड़ी निंदा की गई। राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है रूस किसी भी संप्रभु देश को दुनिया के नक्शे से नहीं मिटा सकता है। उन्होंने कहा की यूक्रेन में युद्ध को लेकर दुनिया ने रूस को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है।

English summary

A total of 143 nations of the 193-member UNGA voted in favour of a resolution condemning Russia's annexation of four Ukrainian regions. India was among 35 countries that abstained from the vote.