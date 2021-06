इमरान खान ने फिर जनता को बनाया बेवकूफ, अधिकारियों ने कबूला अमेरिका को सैन्य अड्डा देने की बात!

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जून 09: पिछले 70 सालों में पाकिस्तान की गद्दी पर जो भी बैठा है वो अलग अलग अंदाज में अपनी जनता को बेवकूफ बनाता रहा है और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान हर अगले दिन जहालत, बेहाली और कट्टरता के दलदल में और धंसता जा रहा है। पिछले कई दिनों से आपने सुना होगा कि अमेरिका को सैन्य अड्डा देने के लिए इमरान खान और पाकिस्तान सरकार के कई मंत्री डंके की चोट पर मना कर रहे थे, ताल ठोकते हुए कह रहे थे कि किसी भी हाल में अमेरिका को पाकिस्तान में सैन्य अड्डा बनाने नहीं दिया जाएगा...लेकिन पाकिस्तान की सरकार खुद अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे डील कर रही है और जनता के गुस्से को भांपने के लिए अलग अलग दलीलें मीडिया के जरिए छपवा रही हैं। पाकिस्तान की मीडिया ने नये दावे में कहा है कि कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के डारयेक्टर ने कहा कि इस बार पाकिस्तान के अंदर जो सैन्य ठिकाना अमेरिका बनाएगा, वहां से वो ड्रोन हमले नहीं करेगा। जाहिर सी बात है सीआईए डारयेक्टर ने ऐसा बयान यूं ही नहीं दिया है, इस बयान के पीछे वजह साफ है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सैन्य अड्डे को लेकर डील हो रही है या डील हो चुकी है।

पाकिस्तान का बहुत बड़ा U-Turn, अमेरिका को सैन्य अड्डा देने के लिए तैयार!

Pakistan is almost ready to give military base to America. It has been revealed that in April, the CIA Director had visited Islamabad where he met the Army Chief and the ISI Chief.