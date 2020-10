US Navy Aircraft Crash:अमेरिकी नौसेना विमान दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की मौत

International

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: अमेरिका के अलबामा में अमेरिकी नौसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जिसमें सवार दो पायलटों की मौत हो गई है। (US Navy Aircraft Crash In Alabama) अमेरिकी नेवी के मुताबिक, Navy T-6B Texan II के दो पायलटों की शुक्रवार (23 अक्टूबर) को मौत हो गई है। विमान दुर्घटनाग्रस्त के अलबामा के के छोटे से इलाके में हुई है। यूएस नेवी ने मृतक पायलटों का नाम उजागर करने से मना कर दिया है।

यूएस नेवी के मुताबिक ये एक ट्रेनिंग विमान था। जिसमें दो ही पायलटों के बैठने की जगह थी। विमान हादसा उस वक्त हुआ जब वो हवा में 30 मील की दूरी पर था। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। नौसेना स्थानीय अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है।

We are not aware of any civilian casualties this time. The incident is currently under investigation. The Navy is cooperating fully with local authorities.