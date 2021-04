भारत के साथ US नेवी की गुस्ताखी, बिना अनुमति लक्षद्वीप में किया सैन्य अभ्यास, भारत के अधिकार को चुनौती

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/नई दिल्ली: दोस्ती के दावे करने वाला अमेरिका ने अब भारत को ही आंख दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी नौसेना ने भारतीय समुद्री क्षेत्र मे बिना इजाजत घुसने की गुस्ताखी की है। अमेरिकन नेवी ने फ्री समुन्द्री स्वतंत्रता की बात कहकर भारतीय जलक्षेत्र में घुसकर दादागिरी करने की कोशिश की है। अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े ने कहा है कि उसने बिना भारत से इजाजत लिए लक्षद्वीप के पास भारत के विशेष इकोनॉमिक जोन में अभ्यास किया है। (सभी फोटो प्रतीकात्मक)

We conduct routine and regular Freedom of Navigation Operations (FONOPs), as we have done in the past and will continue to in the future. FONOPs are not about one country, nor are they about making political statements: US Navy