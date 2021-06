27 किलोमीटर रोज पैदल चलकर काम करने जाता था शख्स, एक दिन लिफ्ट मिली और बदल गई किस्मत

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 25: जब तक इस दुनिया में मुट्ठी भर अच्छे लोग भी मौजूद रहेंगे, ये दुनिया चलती रहेगी, हंसती रहेगी। अमेरिका की एक शख्स ने जो किया है, वो मिसाल से कम नहीं है। सोशल मीडिया के जमाने में देखते ही देखते लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और अमेरिका के रहने वाले एक शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 20 साल के फ्रैंकलिन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी।

English summary

In America, a man used to walk 35 kilometers every day to work, one day he got a lift and his luck changed.