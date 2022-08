H1-B Visa के लिए 65 हजार आवेदन मिले, भारत से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं अमेरिका

International

वाशिंगटन, 24 अगस्त : अमेरिका को वित्त वर्ष 2023 के लिए H1-B Visa के लिए 65 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। यह आवेदन अमेरिकी संसद से स्वीकृत अधिकतम संख्या है। इमीग्रेशन सेवाओं के लिए अमेरिका की संघीय एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि, एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है। यह वीजा अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी हो। जानकारी के मुताबिक, इस वीजा की समय सीमा 6 साल की होती है। अमेरिकी कंपनियों की डिमांड की वजह से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्‍स इस वीजा सबसे ज्यादा हासिल करते हैं।



English summary

A large percentage of H-1B visa holders and applicants hail from India.India remains in constant touch with the US government for increased predictability in the visa regime and to minimize inconvenience to Indian nationals in the US for those proposing to travel to the US.