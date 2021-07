अमेरिका में भीषण गर्मी के बाद आग का कहर, लाखों एकड़ जंगल में फैली आग, हजारों जानवर जले

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 19: अमेरिका में भीषण गर्मी के बाद आग कहर बरपा रहा है और माना जा रहा है कि जंगल में लगी के पीछे भी भीषण गर्मी ही है। अमेरिका के इतिहास में 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी कभी नहीं पड़ी है और गर्मी के साथ साथ भयानक लू चलते हुए लोगों ने कभी नहीं देखा था। लेकिन अब गर्मी के साथ साथ जंगल की आग ने विश्व के सबसे ताकतवर देश को घुटनों पर ला दिया है।

English summary

Millions of acres of forest have been burnt and thousands of animals have been burnt due to the fierce fire in the forests of America. Climate change is being cited as the cause of the fire.